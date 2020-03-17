İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Katıldığı bir programda ‘Evet Türk'üm ama bu benim suçum değil’ açıklamasını yapan ve İtalya’ya yerleşen, Serra Yılmaz'ı koranavirüs korkusundan memletek sevdası sardı! Yılmaz’ın ülkeye alınma talebinde bulunduğu iddia edildi. Verdiği demeçlerle her fırsatta Türk olmak istemediğini ima eden oyuncunun bu talebi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz haftalarda İtalya’da koronavirüs nedeniyle perişan olduklarını ifade ederek Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Serra Yılmaz, ülkede oyunculuk sektörünün bittiğini söyleyerek Türkiye’ye alınma talebinde bulundu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Öte yandan Yılmaz, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı: “İtalya’da salgın biz oyunumuzun turnesindeyken başladı. Ben gayet iyiyim ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepinizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi. Birtakım mesajlar geliyor, ‘İtalya’da durum nasıl aç mısınız’ diye. Hayır, aç değiliz. Marketler, eczaneler, bankalar açık ama zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Ve her evden bir kişi çıkıyor. Size uyarım tüm talimatlara uyun. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli.”

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