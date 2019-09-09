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  3. İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver'in takipçilerinden istek: Hep böyle ol!

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver'in takipçilerinden istek: Hep böyle ol!

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver'in takipçilerinden istek: Hep böyle ol!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile milyonların sevgilisi haline gelen Aslı Enver dün yakın arkadaşı Cihan Çalışkantürk ve Nilay Sorgüven ile keyifli bir gün geçirdi.

Sosyal medyada sık paylaşım yapmayan Aslı Enver dün arkadaşları ile çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ünlü oyuncunun hayranları Aslı Enver'e 'Her zaman böyle bol bol fotoğraf paylaşmalısın' yorumunu yaptı. Aslı Enver'in bir fotoğrafta taç taktığı görüldü. 

Aslı Enver geçtiğimiz hafta gazetecilerin "Tektaş yüzük ne zaman gelir?" sorusuna Murat Boz sessiz kalırken Aslı Enver "Tektaşı ben bile sormuyorum, size ne oluyor ki?" diyerek tepki vermişti. 

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