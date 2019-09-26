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  3. Aslı Enver ve Murat Boz'dan ortak proje mi geliyor?

Aslı Enver ve Murat Boz'dan ortak proje mi geliyor?

Aslı Enver ve Murat Boz'dan ortak proje mi geliyor"

Son olarak İstanbullu Gelin dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Aslı Enver, önceki gün Beşiktaş'taki bir AVM'de alışveriş etkinliğindeydi.

Kavak Yelleri dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Didem İnselel’in standını ziyaret eden Aslı Enver, yeni dizi projesi olup olmadığına dair açıklama yaptı. Enver, "Netleşen bir şey yok, kısmet" dedi. 

Öte yandan ünlü oyuncu, sevgilisi Murat Boz ile yeniden bir projede buluşup buluşmayacağı konusunda da, "Hiç öyle bir gündemimiz yok şu an" şeklinde konuştu.

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