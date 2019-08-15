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  3. İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver hakkında flaş iddia...

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver hakkında flaş iddia...

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver hakkında flaş iddia...

İstanbullu Gelin dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Aslı Enver hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Uzun süredir Murat Boz ile evlenecekleri konuşulan Aslı Enver'in tatilden sonra sade bir düğün ile evlenecekleri iddia edildi.

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile milyonları ekranlara kilitleyen Aslı Enver'den müjdeli haber geldi. Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin yakın bir tarihte evlenecekleri iddia edildi.

Aslı Enver'in abisinin geçtiğimiz ay yapılan düğününe Murat Boz anne ve babası ile birlikte katılmıştı. Hayranları düğün gecesinden paylaşılan fotoğrafların altına 'Sıra size geldi' yorumlarını yapmıştı.

Aslı Enver'in ayrıca gelen teklifleri değerlendirdiği ilk olarak sinema filminde oynacağı daha sonra sürpriz bir dizi projesi ile izleyenlerin karşısına çıkacağı iddia edildi. 

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