İstanbullu Gelin 86. yeni bölüm fragmanı yayında! İstanbullu Gelin fragmanı Süreyya zor durumda!

İstanbullu Gelin 86. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin izleyicileri finale az bir zaman kala yaşanılanları daha da merak etmeye başladılar. İstanbullu Gelin 85. Bölümde Garip’in ölümün ardından yaşananlar ele alındı. Esma büyük bir şok yaşadı ve hastalığı daha da kötüleşti. Esma ve Garip’i aşağıya çağırmak için gelen Nazif olanları anladı ve hemen koşup bahçedekilere durumu haber verdi. Son bölüme Esma’nın Süreyya’dan isteği damga vurmuştu. Yeni bölüm fragmanında Esma Süreyya’ya, “Süreyya çok canım yanıyor, yoruldum Süreyya. Bana başka çare aratma, Garip gibi ben de huzurlu gideyim.” diyor.

İSTANBULLU GELİN 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

İstanbullu Gelin 86. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Esma Süreyya’ya, “Beni özgür bırakacaksın, günahsa da benim boynuma. Sevdiklerinin son isteklerini yerine getirmek kıymetlidir. Süreyya çok canım yanıyor, yoruldum Süreyya. Bana başka çare aratma, Garip gibi ben de huzurlu gideyim.” diyor. Süreyya adeta bir çıkmaza düşüyor ve ne yapacağını bilemiyor.

Daha sonra Yaz’ın sesi duyuluyor. Yaz, “Ne olursa olsun sevgiyi ve şefkati seçen tatlı Süreyya.. Ne de güzel takardı maskesini. Benim annem bir katildi!” diyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin 85. Bölümde Garip’in ölümün ardından yaşananlar ele alındı. Esma büyük bir şok yaşadı ve hastalığı daha da kötüleşti. Esma ve Garip’i aşağıya çağırmak için gelen Nazif olanları anladı ve hemen koşup bahçedekilere durumu haber verdi.

Boranlar hem Garip’e duydukları büyük sevgi hem de Esma’nın yaşayacaklarından dolayı perişan oldular. Esma Garip’in ölümünü kabullenemeyip hayali ile yaşamaya başladı. Aile bireyleri böyle zamanlarda Esma’ya gerçeği söylemediler.

Esma yine Garip’in ölmediğini sandığı bir anda Siren’in Garip ile ilgili söylediklerini duyup deliye döndü. Siren, “Garip benim hayatıma çok güzellikler kattı. Esma Hanıma da çok iyi bakın. Kadıncağız haklı. Garip gibi cıvıl cıvıl birinin öldüğünü kabullenmek çok zor. Ama bakın her işte bir hayır vardır. Bence bu hastalık bu kadıncağıza hediye olmuş.” dedi. Esma koşarak geldi ve Siren’in saçına yapıştı. Esma, “Garip ölmedi, bu kadın bizi ayırmaya çalışıyor.” Dedi ve sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Adem ile Güneş için yeni bir sayfa açıldı. Dilara ile konuşan Güneş, Adem’e daha ılımlı bakmaya başladı. Üstelik evlat edinme kararı da Güneş’i çok mutlu etti. Ancak evlat edinmek için bazı prosedürleri yerine getirmeleri gerekiyordu. Ani bir kararla Güneş ve Adem evlendi.

Bölüm sonuna Esma’nın Süreyya’dan isteği damga vurdu. Esma, mutlu ölmek istediğini söyleyerek, “Süreyyya benim aldığım her nefes yük yük… Ben burada hiçbir şeye ulaşamıyorum, hep gözetim altındayım. Süreyya bir tek sen bana yardım edebilirsin. Öldür beni Süreyya!” dedi.