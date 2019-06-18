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İstanbul'da opera zamanı

İstanbul'da opera zamanı

Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 2-14 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl 10'uncu yaşını kutlayacak festival, Zorlu'da gerçekleşecek. Etkinliğe iki gala konseriyle Bolşoy Tiyatrosu ilk kez katılacak. Festival, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin 2 ve 3 Temmuz'da sahneleyeceği "Turandot" operasıyla başlayacak. İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserin Turandot başrolünü, Koreli solist Lilla Lee, 3 Temmuz’da ise Kazak solist Zhupar Gabdullina seslendirecek. 

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