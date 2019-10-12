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İstanbul'a övgü

İstanbul'a övgü

Mercedes- Benz Fashion Week’te moda rüzgarları esmeye devam ediyor.

Recep ASLAN

Önceki gün Kadir Kılıç Designer & Founder, Mehtap Elaidi, DB Berdan, Hemington ve tasarımcı Murat Aytulum yeni koleksiyonlarını modaseverlerin beğenisine sundu. Deri üzerine yaptığı, çok özel teknikler kullanılarak hayata geçirilmiş özel tematik koleksiyonlarla öne çıkan Murat Aytulum, NO’34 adını verdiği kreasyonunda dikkatleri üzerine çekti. Modacı İstanbul’un tüm renklerini, enerjisini, hayatın akışındaki tüm ritimlerini kıyafetlere taşıdı. Mehtap Elaidi, tasarımlarını Sakıp Sabancı Müzesi’nde tanıttı. 

Kadir Kılıç Designer & Founder defilesinde renkler ön planda. Murat Aytulum’un  kıyafetlerinde İstanbul teması hakimdi. Mehtap Elaidi, tasarımlarında Prens Adaları’ndan ilham aldı.

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