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14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:00

İstanbul'a Hakan Muhafız turları

İstanbul'a Hakan Muhafız turları

Netflix Ortadoğu ve Afrika iletişim Müdürü Artanç Savaş, Platin Dergisi’ne konuştu.

Yeni projelerinden bahseden Savaş, ilerleyen zamanlarda Anadolu coğrafyasının anlatılmamış hikayelerini seyircilere aktarmak istediklerini söyledi. Savaş, “Bu zengin kültürel birikimi dünyaya anlatacak yetenekli senaristlere, oyunculara ve yönetmenlere de fazlasıyla sahibiz” dedi. Ayrıca 2. sezonuyla seyirciyle buluşan ‘Hakan: Muhafız’ın İstanbul’un tanıtımı için büyük bir katkı sağladığını söyledi. Dizinin Brezilya ve Meksika gibi Güney Amerika ülkelerinde fazla izlendiğini söyleyen Savaş, “Dizinin ulaştığı global başarı, İstanbul’a yönelik ilginin de artmasına neden oldu. Pek çok yabancı tur şirketi bize ulaşarak dizinin çekildiği bölgelere yönelik turlar düzenlemek istediklerini söylüyor” dedi. 

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