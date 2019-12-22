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Issız ada

Issız ada

Ruam nedeniyle 81 atın itlafı sonrası Adalar’da at koşulması yasaklanan faytonlar durduruldu. Büyükada’ya gelenler, çevreyi bisikletle veya yayan gezdi.

Büyükada’da fayton turları 3 ay durdurmuştu. İstanbul Valiliği’nin kararıyla fayton bekleme alanında, İSPARK’a ait ahırlarda ve atların geçiş güzergahlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması
başladı. Aynı çalışma 3 ay boyunca 3 günde bir tekrarlanacak. 

Büyükada’da fayton turları 3 ay durdurmuştu. İstanbul Valiliği’nin kararıyla fayton bekleme alanında, İSPARK’a ait ahırlarda ve atların geçiş güzergahlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasıbaşladı. Aynı çalışma 3 ay boyunca 3 günde bir tekrarlanacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KULLANILSIN

Vedat Kamacı: “Büyükada’ya ara sıra geliyoruz. Yürümek en güzel spor. Çıkarken zor olsa da inerken kolay. Bence elektrikli araç konusu bir an önce halledilmeli.”

ADA KÜÇÜK, FAYTONA İHTİYACIMIZ OLMUYOR

Hakan Özkan: “Dört gündür buradayız. Yukarıda bir otelde kalıyoruz. Faytonlara gerek ve ihtiyaç yok. Hayvanlar çok bakımsızdı. Ada büyük bir yer değil. İhtiyacımız olmadı hiç.”

 


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