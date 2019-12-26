İsmail Hacıoğlu hastanelik oldu! Galaya katılamadı

Gıda zehirlenmesi yüzünden hastanelik olan İsmail Hacıoğlu galaya katılamadı. Kırmızı elbisesiyle gözkamaştıran Ebru Şahin de, “Gerçekten güzel bir enerji yakalayarak çalıştık. Çok heyecanlı ve stresliyiz. Seyirciden karşılık bulacağımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.