24 Eylül 2020 Perşembe 11:58 | Son Güncelleme:
İsmail Ege Şaşmaz'dan sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifi!
Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ karakterine hayat veren oyuncu İsmail Ege Şaşmaz evleniyor. Sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifi eden Şaşmaz, 'evet' yanıtı aldı. O anları sosyal medyada paylaştı.
Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Ünal'la evlenmeye karar verdi. Dün Ünal'a evlilik teklifi eden oyuncu 'evet' yanıtını aldı. Müjdeli haberi Instagram hesabından duyuran Şaşmaz, o anları "She said yes (evet dedi)" notuyla paylaştı.
Hande Ünal ise aynı kareyi paylaşarak "Sonsuza kadar evet" ifadelerini kullandı.