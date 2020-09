İsmail Ege Şaşmaz'dan sevgilisi Hande Ünal'a evlilik teklifi!

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Ünal'la evlenmeye karar verdi. Dün Ünal'a evlilik teklifi eden oyuncu 'evet' yanıtını aldı. Müjdeli haberi Instagram hesabından duyuran Şaşmaz, o anları "She said yes (evet dedi)" notuyla paylaştı.

Hande Ünal ise aynı kareyi paylaşarak "Sonsuza kadar evet" ifadelerini kullandı.