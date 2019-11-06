Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'tan sürpriz karar! Bugün boşanıyorlar

2016 yılında nikah masasına oturan Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, boşanma kararı aldı. Ayrılık sebebinin görüş farklılıkları olduğu öğrenildi.

EVDEN AYRILDI

Bu sürpriz kararın ardından Odabaş, Karaca ile birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Ünlü şarkıcı da eşinin evden ayrılmasının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu.

BUGÜN BOŞANIYORLAR!

Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın anlaşmalı boşanma davası bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Öte yandan Odabaş’ın sosyal medya hesabından Karaca ile birlikte çekilen fotoğrafları da silmemesi dikkat çekti.