Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın evliliğini ihanet mi bitirdi? Asıl sebep ortaya çıktı!

Tuğrul Odabaş'tan boşandıktan 46 gün sonra kendisinden 19 yaş küçük Can Yapıcıoğlu ile ilişki yaşamaya başlayan Işın Karaca magazin gündemde yer almaya devam ediyor.

2.Sayfa'da yer alan habere göre Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş'ın evliliği Tuğrul Odabaş'ın ihaneti nedeniyle sona erdi. İddialara göre Tuğrul Odabaş, Nagehan isimli bir kadınla aşk yaşamaya başlamış bu nedenle de evlilikleri bitmişti. Ancak Işın Karaca'nın evliliklerin bitmesinin ardından Odabaş'ın faturaları ödemesi üzerine Odabaş, ilişkisini saklama kararı almıştı. Tuğrul Odabaş 2.Sayfa muhabirlerinin ihanet iddilarını da kesin bir dille yalanladı.

ESKİ EŞİNİ TAKİP ETTİRDİ

Tüm bunlara ek olarak Odabaş'ın Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu'nun ilişkisini gün yüzüne çıkartmak için Karaca'yı takip ettirdiği, Karaca'nın yeni ilişkisini Odabaş'ın ortaya çıkardığı iddia edildi.

Tüm bu haberlerin ardından Karaca'nın çıkan iddialara ne yanıt vereceği merak konusu oldu.