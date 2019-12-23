Işın Karaca Tuğrul Odabaş'ı çabuk unuttu! Yeni bir aşka yelken açtı
Şarkıcı Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, geçtiğimiz ay 3 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.
3. kez nikah masasına oturan Işın Karaca'nın bu evliliği de bitmişti. Ancak Karaca, Tuğrul Odabaşı çabuk unuttu. Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre şarkıcı, yeni sevgilisiyle samimi bir şekilde görüntülendi.
İDDİALARI DOĞRULADI
Sunucu Ece Erken'in haberleri sorması üzerine gülücüklü bir mesaj atan Karaca, 'Ne güzel işte' diye yanıt vererek iddiaları doğrulamış da oldu.