Işın Karaca, 14 gün kuralına uymadığı iddialarına sert çıktı

Işın Karaca, 2. Sayfa programına bağlanarak işin aslını şöyle anlattı:

"Dünyanın geçtiği bu zor süreçte, bilinçsiz bir insan olmadığımı bunu yazan arkadaşlara iletmek isterim. Biz döndüğümüzde karantina yoktu. Tabii ki kontrolüme gidecektim. Hala süreç devam ediyor. Resmi bir bildirim gelmemişti. Biz gittiğimizde hiçbir yer kapalı değildi. Biz döndükten 5 gün sonra oldu her şey."

'KENDİMİZİ KARANTİNAYA ALDIK'

"Buna rağmen biz yurt dışından döndükten sonra kendimizi karantinaya aldık. Çin'de patladığı andan itibaren bütün önlemlerin alınması için en başta koşan insanım ben. Annemler İngiltere'de mahsur kaldı. Oğlum Kıbrıs'ta o da karantinada.Biz buradayız..."

'HEDEF GÖSTERMELERİNE GEREK YOK'

"Böyle saçma sapan şeylerle insanları hedef göstermelerine gerek yok. Karantinamızın bitmesine 4 gün kaldı. Benim evimde çocuk var, böyle bir şey mümkün mü? İnsanları böyle karalamaları çok saçma. Hepimiz gerçekten çok ama çok fazla dikkatli olmak zorundayız."

Hekimoğlu'ndan 14 Gün Uyarısı!