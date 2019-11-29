Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7465
  • 6,3263
  • 269.437
  • 107080
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İşin aslı başka çıktı! Meğer Özcan Deniz-Feyza Aktan evliliğini Aslı Enver bitirmiş

İşin aslı başka çıktı! Meğer Özcan Deniz-Feyza Aktan evliliğini Aslı Enver bitirmiş

İşin aslı başka çıktı! Meğer Özcan Deniz-Feyza Aktan evliliğini Aslı Enver bitirmiş

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma sebebinin Meryem Uzerli olduğu iddia edilmişti. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

Geçtiğimiz haziran ayında yollarını ayıran Özcan Deniz ve Feyza Aktan'la ilgili bugün flaş iddialar ortaya atıldı. İlk olarak çiftin Meryem Uzerli yüzünden ayrıldığı öne sürüldü. Ancak işin aslı başka çıktı.

AYRILIK SEBEBİ ASLI ENVER Mİ?

2. Sayfa'nın haberine göre Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın ayrılığı Meryem Uzerli yüzünden değil, Aslı Enver için bitti. İddiaya göre Deniz, Enver'e büyük bir hayranlık duyuyor. Sürekli Enver'in giydiği kıyafetleri, yaptığı saç stillerini eşinin yapmasını isteyen Deniz, Feyza Aktan'ın sabrını taşırıyor. Evlilik terapistine de giden çift sorunları aşamayınca çiftin yollarını ayırdığı belirtiliyor. 

Öte yandan Aslı Enver ile Murat Boz ayrıldığında ilk mesaj atan kişi Özcan Deniz olmuş ve eski rol arkadaşına "her zaman yanındayım" demişti. Feyza Aktan'ın nikahta, Aslı Enver'in dizide giydiği kıyafetin aynısını giymesi günlerce konuşulmuştu...


Sular duruldu, küslük bitti!
İşte Eser-Berfu çiftinin oğulları Kuzey bebek!
Nilgün Belgün'den Can Yaman'a sert tepki!
Geçen hafta nişan atan çift barıştı!
Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı!
<p>Başkan Erdoğan, 6. Din Şurasına katıldıktan sonra Çukurambar’da Bayındır Taksi Duragı’nı ziyaret

Başkan Erdoğan´dan Sürpriz Ziyaret

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tıp tarihine geçen çiftçi, nakil kollarıyla yaşama tutunuyor

ABD'de kimya fabrikasında patlama: 60 bin kişi tahliye ediliyor