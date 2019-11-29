İşin aslı başka çıktı! Meğer Özcan Deniz-Feyza Aktan evliliğini Aslı Enver bitirmiş

Geçtiğimiz haziran ayında yollarını ayıran Özcan Deniz ve Feyza Aktan'la ilgili bugün flaş iddialar ortaya atıldı. İlk olarak çiftin Meryem Uzerli yüzünden ayrıldığı öne sürüldü. Ancak işin aslı başka çıktı.

AYRILIK SEBEBİ ASLI ENVER Mİ?

2. Sayfa'nın haberine göre Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın ayrılığı Meryem Uzerli yüzünden değil, Aslı Enver için bitti. İddiaya göre Deniz, Enver'e büyük bir hayranlık duyuyor. Sürekli Enver'in giydiği kıyafetleri, yaptığı saç stillerini eşinin yapmasını isteyen Deniz, Feyza Aktan'ın sabrını taşırıyor. Evlilik terapistine de giden çift sorunları aşamayınca çiftin yollarını ayırdığı belirtiliyor.

Öte yandan Aslı Enver ile Murat Boz ayrıldığında ilk mesaj atan kişi Özcan Deniz olmuş ve eski rol arkadaşına "her zaman yanındayım" demişti. Feyza Aktan'ın nikahta, Aslı Enver'in dizide giydiği kıyafetin aynısını giymesi günlerce konuşulmuştu...