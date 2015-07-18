İsim büyüdükçe ego küçülür!

Müzik dünyasının başarılı aranjör ve yorumcusu Mustafa Ceceli'yle şeker tadında bir Bayram Röportaj'ına imza attık. Ceceli, eski bayram anılarını anlatırken, yeni projelerinin detaylarını da bizlerle paylaştı.

Ramazan Bayramı denilince ilk olarak aklınıza ne geliyor?

Ben bir kere ‘Nerede o eski bayramlar’ diyenlerden değilim. Çünkü benim için bayram hiçbir zaman şeklini değiştirmedi. Her zaman ilk günü ailemle birlikte olmaya özen gösteririm. Eğer bir konser ya da etkinlik varsa bunu ikinci ya da üçüncü günü tercih ederim. Bayramlar küslüklerin bittiği gün diye adlandırılır. Ama aslında bunun alt metnine iyi bakmak lazım.

BABAM HÂLÂ BANA HARÇLIK VERİR

Evinizde bayram geleneğini yaşatır mısınız? Mesela oğlunuz Arın’a bu kültürü nasıl aşılıyorsunuz?

Sabahları kalktığımızda el öper bayramlaşırız. Şunu diyebilirim ki babam hâlâ bana para verir. (gülüyor). Babam anneme harçlık verirken bende eşim ve oğluma harçlık veririm. Aramızda böyle bir çember oluştu. Arın’a bayramlık ceket ve kravattan oluşan bir takım alırız.

Birçok sanatçının aranjörlüğünü yapıyorsunuz. Hiç kaprisli bir sanatçıyla karşılaştınız mı?

Hiç kaprislerle karşılaşmadım. Çünkü benim şansım zirvedeki isimlerle bu işe başlamış olmamdı. Kenan Doğulu ile ilk olarak başladım akabinde Sezen Aksu’ya kadar uzanan bir yol… İsim büyüdükçe ego da küçülür. Tarkan ya da Sezen Aksu da ego mu var zannediyorsunuz? Hiçbirinde yok. Pamuk gibi insanlardır. Özellikle işlerinde çok özverili ve titizdirler.

ERKEK SANATÇILARDA ŞARKILAR DAHA ÖN PLANDA

Kadın popçular arasında büyük bir rekabet söz konusu. Erkekler arasında durumlar nasıl?

Erkek popçular arasında kenetlenmişlik var. Bunula ilgili güzel de bir anım var: Kral TV Müzik Ödülleri'nde ‘En İyi Erkek Sanatçı’ ödülünü anons edecekler. Üç aday Murat Boz, Emre Aydın ve ben, yan yana oturuyoruz. Sonuç açıklandığında benim adımı duyan ikisi de ayağa zıplayıp bana sarıldılar. Rekabet sadece rafta duran CD’ler ve yıl sonundaki rakamlardır. Erkek sanatçılarda şarkılar biraz daha ön plana çıkıyor.

İleride yurtdışına açılmak gibi önemli projeleriniz var mı?

Bunun tohumlarını geçen sene Lara Fabian’la düet yaparak atmıştık zaten. Avrupa’ya açılmak için ilk önce o pazara uygun bir şey hazırlamanız lazım… Sanırım o da İngilizce şarkı söylemekten geçiyor. Kendimi henüz Ortadoğu’yu daha yakın buluyorum. Oraya yönelikte bir projemiz var. Henüz çalışmalarına başlayamadım ama Arapça ya da Farsça olan bir şarkı yapmak istiyorum. Bu isteğim de çok yakın zamanda gerçekleşecek.

Kadın takipçim daha fazla

Popçular evlenince kadın hayranlarını kaybeder algısı sizce yıkıldı mı?

O kural dünyada yıkılmıştı zaten. Dünyanın en yakışıklı adamı Brad Pitt, en güzel kadını Angelina Jolie ile evli. Bu bir algıydı. 80 ve 90’lı yıllarda bir dönem çalıştı. Şu an Türkiye’de pek çok evli sanatçı var. Pozitif katkısı bile olduğunu düşünüyorum. Benim kadın takipçim çok daha fazladır. Albüm yaparken “Deli misin albüm çıkartıyoruz sen evleniyorsun. Seni dinlemezler” diye uyarmışlardı. İstatiksel baksak belki birtakım etkileri vardır ama yaptığım müziğe faydalı olduğunu düşünüyorum.

Sakin olmaya gayret gösteririm

Şunu söyleyebilirim ki akrep burcuyum ve bütün özelliklerini taşırım. Aslında sakin olmaya gayret ederim. Bende bir insanım her şey olabilir. Bizim iş birebir iletişim kurmak hatta sahnede ve sokakta göz göze olmaktır.

KİMİ ZAMAN KARİZMATİĞİM

Karizmatik olup olmadığımı genelde karşı taraftan anlamaya çalışırım. Televizyonda kendimi izlediğimde ‘’Vay be karizmatik oturmuşum’’ diyorum. Çoğu zaman ise hiç beğenmiyorum. Kapışma adlı yarışmamızı ekranda seyrediyorum ‘’Ya şu oturuşu bak’” diyebiliyorum. Zevkli bir şeymiş bu.

Eşim hayranlarımı hiç kıskanmadı

Eşim beni hiç bir zaman kadın sevenlerimden kıskanmadı. Öyle bir durum söz konusu olmadı. O bizim fotoğraflarımızı çekiyor zaten.(Gülüyor) Yoldan geçen biri mesela diyor ki ‘’Ben size bayılıyorum’’ Sinem de ‘Buyurun gelin ben sizin fotonuzu çekeyim’’ diyor. Zaten oradaki sevginin tanımı çok farklı, o bir karşı cins sevgisi değil. Çok daha farklı özel, naif bir duygu… Çünkü kimse kimseyi 8 saat ayakta beklemez.

YARIN: HALİL SEZAİ