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  • Irmak Ünal koronavirüse yakalandığını açıklamıştı... Hastaneye kaldırıldı!
03 Kasım 2020 Salı 16:40 | Son Güncelleme:

Irmak Ünal koronavirüse yakalandığını açıklamıştı... Hastaneye kaldırıldı!

Irmak Ünal koronavirüse yakalandığını açıklamıştı... Hastaneye kaldırıldı!

Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, geçen günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Yeni bir paylaşımda bulunan Ünal, hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, instagram hesabından virüse yakalandığını duyurmuştu.

Bir süredir evde tedavi gören Ünal yaptığı son paylaşımda ateşinin düşmediği için hastaneye yattığını açıkladı:

"Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü. Umarım en yakın zamanda atlatacağım. Güzel mesajlarınızı okuyorum ve şu işin üstesinden gelir gelmez sizlere anlatacağım tecrübemi. Şimdi biraz dinlenmem lazım."

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