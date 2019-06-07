Irina Shayk ile Bradley Cooper çifti evlerini ayırdı iddiası

Rus süpermodel Irina Shayk ve 2015 yılından evlendiği oyuncu Bradley Cooper arasındaki kriz durulmuyor.

Boşanacakları iddialarıyla gündemde olan ikiliden Shayk'ın, Cooper ile birlikte oturdukları Pacific Palisades’teki evinden taşındığı öne sürüldü.

Birkaç aydır araları düzelmeyen çiftin ilişkileri için yapacakları bir şey kalmadı.

Öte yandan çiftin aralarının bozulmasının sebebi olarak, Lady Gaga gösteriliyor. İddialara göre, Oscar Ödülleri töreninde Cooper’la sahnede yaptığı düette yakınlaşan şarkıcı, ilişkide kıskançlık krizlerine sebep oldu.