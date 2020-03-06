İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a Onur Tuna göndermesi!

Geçtiğimiz günlerde Tuvana Türkay'ın başrol oynadığı sinema galasında yaptığı gaf, İrem Sak'a soruldu. Snob Magazin'in haberine göre Sak; hatırlatmalar üzerine, “Çekilen filmlerde eğlendiğin de oluyor, eğlenmediğin de. Aslında neyi nasıl bir tavırla yansıttığın önemli. Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba” diye cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Ağır Romantik adlı filmin galasında Onur Tuna, “Çekimlerde çok eğlendik” demiş, daha sonra söz alan Tuvana Türkay ise “Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim” diyerek rol arkadaşının açıklamasını ti’ye almıştı. O anlar sosyal medyaya damga vurmuştu.