İrem Helvacıoğlu'na 20 kilo verdiren diyet!

Formsante dergisine konuşan İrem Helvacıoğlu, formda görüntüsünü pesketaryen beslenmeye borçlu olduğunu söyledi. Sadece deniz ürünleri tüketen 30 yaşındaki oyuncu, ergenliğinde aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdi.

'BAĞ KURDUĞUM HAYVANLARI YİYEMİYORUM'

Helvacıoğlu, "Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum" dedi.

PESKETARYEN BESLENME NEDİR?

Deniz mahsülleri tüketen ama başka et ürünü yemeyen insanlara 'pesketaryen' denir. Pesketaryen diyet kırmızı ve beyaz et tüketmemek, sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta da tüketmek olarak tanımlanabilir.