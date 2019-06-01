İrem Derici'den ünlü rapçi Asap Rocky'ye paylaşımı

Ünlü şarkıcı İrem Derici yeni albümü “Mest Of’u “Asap Rocky’ye Öpücüklerimle!” diye imzalayıp sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımın ardından, İrem Derici’ye 10 milyon takipçisi olan ünlü rapçiden beğeni geldi.

Derici, telefonuna gelen beğen bildiriminin ekran görüntüsünü alarak sosyal medya hesabından hayranlarına “Eylül’e düğün var, öpün eniştenizin elini!” diye esprili bir not ile duyurdu.