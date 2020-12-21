İrem Derici takipçisinin yaptığı yoruma çıldırdı! ‘O suratını adam etmezsen işin çok zor'

Her daim yaptırdığı estetiklerden gururla bahseden İrem Derici, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasına adını yazdırdı. Başarılı şarkıcı sık sık paylaşımda bulunurken takipçilerinin yaptığı yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Açık sözlülüğü ile bilinene İrem Derici, takipçisinden gelen ‘Sendeki estetik hayatımda olsaydı belki bazı şeyler daha güzel olurdu’ yorumuna kayıtsız kalmadı. Derici, takipçisinden gelen yoruma ‘Kesinlikle o suratını adam etmezsen işin çok zor’ yanıtını verdi.

İrem Derici’nin yanıtı sosyal medyanın gündemine otururken takipçilerinden biri ‘Kapağın sesi buraya kadar geldi’ yorumunu yazdı.

İşte o cevap: