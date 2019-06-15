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İrem Derici, Murat Boz'a vale göndermesinde bulundu

İrem Derici, Murat Boz'a vale göndermesinde bulundu

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Kuruçeşme'de magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Derici'nin muhabirlere yaptığı açıklama Murat Boz'a gönderme olarak algılandı.

İrem Derici, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Magazin muhabirlerini gören Derici, ayaküstü soruları yanıtladı. 

"BENİ POLEMİĞE SOKMAYIN"

Bir muhabirin, "İrem hanım biz sizi çektiğimizde yanınıza vale yaklaştığında valeye fazla para verip 'yine gitti 100-200 lira' diyor musunuz?" sorusu üzerine Derici, "Allah biliyor ne kadar kazandığımızı. 100, 200 TL’nin hesabı yapılmaz. O adamlar da sabahtan akşama kadar çalışıyor. Beni polemiğe sokmayın" yanıtını verdi. Şarkıcının bu açıklaması Murat Boz'a bir gönderme olarak algılandı. 

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver ile birlikte Zorlu Center’da görüntülenmişti. Alışveriş yaptıktan sonra araçlarına yönelen çiftten Boz, aracını teslim aldığı valeye ödemesi gerek 30 lira yerine 200 lira vermişti. Ancak muhabirlerinin oradan ayrıldığını öğrenen şarkıcı, alışveriş merkezinin vale şirketini aramış ve verdiği 200 liranın para üstü olan 170 lirayı geri istemişti. Yakışıklı popçunun bu hareketi magazin gündemine oturmuştu.

(Magazin Burada)

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