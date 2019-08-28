İrem Derici isyan etti! 'Yazıklar olsun'

Yaşananlardan sonra yeniden İrem Derici'nin evinin önüne giden şahıs ve onun haber yapılması, Derici’yi adeta çıldırttı. Sosyal medya hesabı üzerinden isyan eden Derici, şöyle konuştu:

"KORKULAR İÇERİSİNDEYİM"

"Psikolojim mahvoldu, can güvenliğimden şüphe duyuyorum ve korkular içerisindeyim! Ve bugün salınan sapık 3 saat önce mahallemde tekrar yakalanıyor, mikrofon uzatıyorsunuz, göğsünü gere gere konuşuyor ve bunu yayınlıyorsunuz! Bu nedir biri bana açıklayabilir mi?"