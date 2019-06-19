İrem Derici ile Ataberk Özdene ayrıldı mı?

İrem Derici ile Ataberk Özdene Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Bununla yetinmeyen ikili, daha önce beraber çekildikleri fotoğrafları da kaldırdılar. Konuyla ilgili her iki tarafta sessizliğini koruyor.



İREM DERİCİ DÖVMELERİNİ GÖSTERDİ!





İrem Derici, şimdilerde yeni çıkardığı Mest Off albümü ile konuşuluyor. Takipçilerinin beğenisine sunduğu albümü ile 90’lı yılların şarkılarına kendi yorumunu katan Derici yaptığı son paylaşımda yeni dövmesini hayranlarının beğenisine sundu. Bacağının üzerine yaptırdığı dövmesinin bedenindeki 33. dövmesi olduğunu söyleyen Derici, bir takipçisinin ‘sanki biraz aşırı doz olmuş’ şeklindeki bir yorumuna; “Davul gibi şişti, sekiyorum yürürken bence de aşırı doz oldu” şeklinde bir yanıt verdi.





HEPSİNİ TEK TEK GÖSTERDİ

Şarkıcı İrem Derici dövmeleri hakkında yapılan yorumların ardından vücudundaki dövmeleri tek tek göstererek sosyal medya hesabı üzerinden hikayelerini de anlattı. İşte Derici’nin o paylaşımları: