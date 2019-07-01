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  3. İrem Derici, cesur kıyafetiyle podyuma çıktı

İrem Derici, cesur kıyafetiyle podyuma çıktı

İrem Derici, cesur kıyafetiyle podyuma çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen defilede, ünlü pop şarkıcısı İrem Derici de podyuma çıktı. Giydiği cesur kıyafetlerle dikkat çeken Derici, İstanbul'a dönmek için gittiği havalimanında bavulunun unutulduğunu fark edince ise sinirlendi.

Modacı Cihan Nacar'ın yeni kreasyonlarının tanıtıldığı defilede ünlü şarkıcı İrem Derici de podyuma çıktı. İrem Derici, siyah ve beyaz olmak üzere iki kıyafet taşıdı. Siyah kıyafeti transparan modeliyle, beyaz kıyafeti ise derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Alaçatı'daki bir eğlence mekânında düzenlenen defileyi, İzmir ile İstanbul iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin yanı sıra ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, pop şarkıcısı Nilüfer Yumlu ve kızı Ayşe Naz Yumlu da izledi. Oldukça heyecanlı görünen İrem Derici, defile sonrasında modacı Cihan Nacar'la podyuma çıkarak izleyenleri selamladı.

Defile sonrası İstanbul'a dönmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na giden İrem Derici'nin bavulunun yanında olmadığı ortaya çıktı. Bavulunun otelde unutulduğu düşünülen Derici'nin bu duruma öfkelendiği öğrenildi.

(DHA)

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