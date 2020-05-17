İpek Tanrıyar hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü olan İpek Tanrıyar Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi diziler de yer almıştır. İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında? İpek Tanrıyar nerelidir? Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İPEK TANRIYAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980, İstanbul, Türk oyuncu ve manken.

1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.

FİLMOGRAFİ

Kendi Okulumuza Doğru - (2008)

Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze

Sıla - (2006)

Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı

Brindar - (2004)

Japonyalı Gelin - (2003)

Serseri - (2003) - Eylül

Karaoğlan - (2002) - Ülger

Belalım Benim - (2002)

Bir Tatlı Huzur - (2002)