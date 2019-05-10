Kanal D’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına İpek Tanrıyar ve eşi bugün konuk oldu. Çiftin programa katılmasının hemen ardından magazin izleyicileri 'İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler kimdir, kaç yaşında?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. İpek Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde yaptığı kına gecesi ve gelin hamamıyla magazin gündeminde yerini almıştı. Bir dönem sunuculuğunu yaptığı programlarla adından söz ettiren İpek Tanrıyar, 28 Nisan'da İstanbul'da Murat Evler ile nikah masasına oturdu. İşte İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler hakkında merak edilenler...

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

İpek Tanrıyar 1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 yılında Brindar adlıbir filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

İpek Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde yaptığı kına gecesi ve gelin hamamıyla magazin gündeminde yer almıştı. 38 yaşındaki oyuncu ile Murat Evler, 26 Nisan'da Beylikdüzü'nde nikah masasına oturdu.

Tanrıyar’ın nikah şahitliğini modacı Muammer Ketenci ve Cengiz Şahin yaparken, Murat Evler'in şahitleri sanatçı dostu Mustafa Ertürk ve kardeşi Buğra Evler oldu.

FİLMOGRAFİ

Kendi Okulumuza Doğru - (2008)

Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze

Sıla - (2006)

Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı

Brindar - (2004)

Japonyalı Gelin - (2003)

Serseri - (2003) - Eylül

Karaoğlan - (2002) - Ülger

Belalım Benim - (2002)

Bir Tatlı Huzur - (2002)

Karate Can - (2000)