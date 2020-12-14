İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir'den ilan-ı aşk!

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile adından sıkça söz ettiren Ufuk Beydemir ile olan bir pozunu Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçilerinin beğenisine sundu.

İPEK FİLİZ YAZICI VE UFUK BEYDEMİR AŞK MI YAŞIYOR?

Aşk 101'in güzel yıldızı İpek Filiz Yazıcı'nın ünlü şarkıcı ile paylaşımda bulunması 'Aşk mı yaşıyorlar?' iddiasını gündeme getirdi.

28 yaşındaki ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ve güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, haklarında çıkan aşk dedikoduları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.