İpek Açar: Evlat edinmek için başvurumu yaptım

Bilgen BÜLBÜL

TRT Müzik’te ‘İpek Açar’la İpek Yolu’ programını sunan İpek Açar ile TRT stüdyolarında bir araya geldik. Kayahan’ın vefatından sonra Alper Kömürcü ile ikinci kez nikâh masasına oturan Açar, evlat edinerek yeniden anne olmak istediğini söyledi.

İpek Açar yeni hayatıyla ilgili tüm bilinmeyenleri Bilgen Bülbül’e anlattı.

“İpek Açar ile İpek Yolu” programınız hayırlı olsun. Çekimler nasıl gidiyor?

Daha önce program yapmadığım için ilk başta tedirgin başladım. Ama çevremden çok destek aldım. Bana hep söylüyorlardı ‘Sen bu işi çok iyi yaparsın’ diye. Bende ilk defa zincirlerimi kırdım, cesaretimi topladım ve programa başladık. Hiç pişman değilim. Her şey çok güzel gidiyor. Programın hazırlanma aşamasındaki en büyük destekçim ise eşim Alper Kömürcü. Aslında o programımızın görünmez kahramanı. Çünkü işin mutfağındaki her şeyi o yapıyor.

Hem müzik hem de sohbet var programınızda

Aslında işimizi anlatacağımız TV programları eskiye nazaran, yok denecek kadar az. Yani dizilerin yeri tabii ki ayrı ama bu tarz programların eksikliğini kendi hayatımda hissediyordum. Yeni bir ürün çıkarttığınızda heyecanını paylaşmak istiyor insan. İşte İpek Yolu böyle…

Eşiniz Alper Bey ile çalışmak zor olmuyor mu?

Aksine kolaylık oluyor. Birlikte hayatı paylaşmak kadar üretmekte de çok güzel. O da bize ayrı bir enerji katıyor. Onunla aynı işi yapmaktan keyif alıyorum.

BEBEĞİMİZİ KALBİMDE BÜYÜTECEĞİM

İkinci kez anne olmak istiyor musunuz?

Düşünüyoruz. Ama karnımda değil kalbimizde büyüttüğümüz bir evladımız olacak inşallah. Biz Alper ile evlat edinmek istiyoruz. Bunun için gereken her şeyi yaptık, şimdi bekliyoruz.

Kızınız Aslı Gönül ne düşünüyor bu konuda?

Aslı Gönül’de can-ı gönülden destekliyor bu isteğimizi. İyi yürekli bir abla olacak.

Kayahan’ın dostu Nilüfer’le görüşmeye devam ediyor musunuz?

Tabii ki Nilüfer benim canım. Hemen hemen her gün telefonla konuşuruz.

SATIŞ KAYGISIYLA MÜZİK YAPILMAZ

Rap müziğin günümüzde bu kadar ilgi görmesinin sebebi nedir?

Rap samimi olduğu için dinleniyor. Bence plak şirketlerinin çoğunda ne tutarsa onun üzerine gitme merakı var. Bu da iyi müzik yepmak isteyenlerin önünü kesiyor. Satış kaygısıyla asla müzik yapılmaz yapılsa da kalıcı olmaz.

SEKTÖRDE ATTIĞIMIZ GOL YARINA SAYILMIYOR

Programımıza gelen sanatçı dostlarımız aynı zamanda kendi tecrübelerini de paylaşıyorlar, bu da gençlere yol gösteriyor. Dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil hiç bir şey. Herkes uzun çalışmalar ve büyük emekler sonucu bir yere geliyor. Bizim meslekte bugün attığımız gol yarına sayılmıyor. Sanatıyla ölümsüz olmak için her seferinde gol atmak önemli işte…

ALPER OLMASAYDI HAYAT BOYU YALNIZ YAŞARDIM

Onun kalbinin güzelliğinden, sarıp sarmalamasından, sevgisinden ötürü evlendim. Alper ile karşılaşmasaydım muhtemelen hayatımın sonuna kadar yalnız yaşardım.

KAYAHAN’IN FİKİRLERİNİ YAŞATACAĞIZ

Kayahan'la evli olmam hiçbir baskı yaratmadı. 22 yıllık bir evliliğimizde dünya tatlısı bir evladımız oldu ve biz aile olarak Alper, Beste (Açar), Aslı Gönül ve ben, Kayahan Bey’in fikirlerini, şarkılarını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız.

MÜZİK TERAPİSTLİĞİ OKUYORUM

ABD’de bulunan bir üniversitede online olarak müzük terapistliği okuyorum. 1. Dünya Savaşı’nda askerlere moral olsun diye hastanelere müzisyenler gönderilmiş, sonrasında oradaki askerlerin daha çabuk iyileştiği fark edilmiş. Bu iyileşme sürecinin yapılan müzikle bağlantılı olduğu araştırmalarla kanıtlanmış ve ilk kez ABD’de bu işin üniversitesi kurulmuş. Osmanlı’da da müziği terapi amaçlı kullanmış.