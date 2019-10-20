Instagramını niye kapatmıştı? Aslışah Alkoçlar'dan ilginç yanıt

Aslışah Alkoçlar, “Biz bu çekim için bir aradayken instagram hesabın kapalıydı. Şimdi yeniden açık?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Göz önünde büyümenin dezavantajlarıyla başa çıkamadım açıkçası. Dışarıdan umursamazmış gibi görünsem de aslında çok duygusal bir insanım. Kötü yorumlar o dönem beni çok etkiliyordu. Bir gün, psikolojimi bozmaya değmez, göz önünde olmak istemiyorum, çok yalan bir dünya bu deyip hesabımı kapattım. İki senedir de gizliydi profilim ama şimdi instagram çok gelişti, büyük bir platform oldu ve profesyonel kullanılırsa çok keyifli diye düşünüyorum” Takip edilmenin güzel bir his olduğunu ama bazen göz önünde olduğu için yaşından daha olgun davranması gerektiğini belirten Aslışah Alkoçlar, “Hata yapma ve genç olma lüksüm pek yok. Bu yorucu olabiliyor. Ben de her genç gibi gençliğimi yaşamak istiyorum ama zaman zaman çok üzerime geliniyor ve bu durum beni üzüyor” diyor.