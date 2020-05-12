Instagram küçük destek nedir? Instagram küçük destek nasıl yapılır?

Instagram küçük destek nedir, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kullanıcıların dikkatini çeken yeni uygulama "Küçük Destek" bölümünün ne işe yaradığı merak ediliyor. İnstagram küçük destek modu, koronavirüs nedeniyle çalışmalarına devam edemeyen işletmelere destek için kullanılıyor. Instagram COO'su Justin Osofsky konu hakkında “Küçük işletmeler yerel toplulukların belkemiği ve restoranlar mahallelerin ruhu. İnsanları bir araya getiriyor ve topluluk oluşturuyorlar. Onların açık kalmalarına ve müşterilerle iletişim halinde olmalarına yardımcı olmak için üstümüze düşeni yapmak istiyoruz.” dedi.

INSTAGRAM KÜÇÜK DESTEK NEDİR?

Dün akşam itibari ile kullanıcıların erişimine sunulan Küçük Destek özelliği, koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan işletmeler için destek amacı taşıyor. Hedef kitleleriyle koronavirüs nedeni ile etkileşime giremeyen işletmeleri Instagram küçük destek hikaye modu aracılığıyla paylaşabiliyor. Böylece bu işletmelerin görünürlüğüne katkı sağlanmış oluyor. Instagram COO Justin Osofsky ise küçük destek hakkında şu açıklamayı yaptı;

"Küçük destek modu, küçük işletmelerin müşterilerle iletişim halinde olmalarına yardımcı olmak için yeni araçlar oluşturuyor ya da insanlara önem verdikleri işletmelere sevgilerini kolayca gösterme gücü veriyor. Şu anda küçük işletmeleri desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz"

INSTAGRAM KÜÇÜK DESTEK NASIL YAPILIR?

Instagram’da Küçük Destek çıkartması ile istediğiniz küçük işletmenin Instagram adresini etiketleyebilirsiniz.