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  3. 'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses gözdağı verdi: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses gözdağı verdi: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses gözdağı verdi: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir

İzmir’de yaşamını sürdüren İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından veryansın etti.

İsim vermeden göndermelerde bulunan Tatlıses “Ben kimsenin karanlığına ışık olmaya gelmedim, keyfimden yanıyorum! Ben sadece yakınlarıma ışığım, beni yakmaya kalkmayın yakarım! Bana ateşle gelmeyin, ben ummanım hem söndürür, hem boğarım! Beni dere sananların akıbeti tsunamidir! Bu sözlerim yakınlarımla alakalı değildir. Hedeflerim bellidir” dedi. 


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