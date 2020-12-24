İlk YouTube videosunu yayınladı! Aşktan yüzü gülmeyen Merve Boluğur ilişki uzmanı oldu

Küçük Sırlar'ın Ayşegül'ü Merve Boluğur uzun bir süredir ekranlardan uzak duruyordu. Yaz tatilini doldu dolu geçiren güzel oyuncu Merve Boluğur, yeni bir proje ile geri döndü.



Birçok ünlü isim gibi Youtube kanalı açan Merve Boluğur yayınladığı ilk teaser'ın ardından ilk videosunu da takipçileri ile paylaştı. Aşk hayatı inişli çıkışlı olan Merve Boluğur, YouTube kanalında kadın erkek ilişkileri hakkında tavsiyelerde bulundu.

'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir yayınlayan Boluğur, erkekten neler beklediğini, ilişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikleri anlattı. Merve Boluğur'un videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Merve Boluğur'un videodaki tavırları ise sosyal medyada gündem oldu.