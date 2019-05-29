İlk set heyecanları onun filminde 

Türkan Şoray’dan gençlere destek! Yeşilçam’ın usta ismi Şoray, yönetmenliğini Su Baloğlu ve Merve Bozcu’nun yaptığı, Türk Sineması’ndaki yönetmen kadınların ilk filmlerini yapma tecrübelerini anlatan “Onun Filmi” için kamera karşısına geçti.

T.C. Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilen filmde Türkan Şoray’ın ilk filmini çekerken yönetmen olarak sette yaşadığı heyecanı aktarıyor. Nisan Akman’ın aynı seti paylaştığı eşiyle yaşadığı “Yapımcı-Oyuncu-Yönetmen” çelişkisi, kamera grubunda kendilerine yer bulamazken bugün ödüllü filmlerin yönetmenleri olan kadınlar, ilk deneyimlerini ‘Onun Filmi'n samimiyetle anlatıyor. Uluslararası Adana Film Festivali’nde açılışını yapan film, 31 Mayıs’ta izleyici karşısına çıkıyor.