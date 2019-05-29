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29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 02:17

İlk set heyecanları onun filminde 

İlk set heyecanları onun filminde 

Türk sinemasının ünlü kadın yönetmenleri Türkan Şoray, Bilge Olgaç ve Biket İlhan gibi isimler, ilk film deneyimlerini ‘Onun Filmi’ adlı belgeselde beyazperdeye yansıtıyor. 

Türkan Şoray’dan gençlere destek! Yeşilçam’ın usta ismi Şoray, yönetmenliğini Su Baloğlu ve Merve Bozcu’nun yaptığı, Türk  Sineması’ndaki yönetmen kadınların ilk filmlerini yapma tecrübelerini anlatan “Onun Filmi” için kamera karşısına geçti.

T.C. Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilen filmde Türkan Şoray’ın ilk filmini çekerken yönetmen olarak sette yaşadığı heyecanı aktarıyor. Nisan Akman’ın aynı seti paylaştığı eşiyle yaşadığı “Yapımcı-Oyuncu-Yönetmen” çelişkisi, kamera grubunda kendilerine yer bulamazken bugün ödüllü filmlerin yönetmenleri olan kadınlar, ilk deneyimlerini ‘Onun Filmi'n samimiyetle anlatıyor. Uluslararası Adana Film Festivali’nde açılışını yapan film, 31 Mayıs’ta izleyici karşısına çıkıyor. 

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