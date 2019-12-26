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  3. İddialı çıkış: Aleyna Tilki kimmiş gösteririm!

İddialı çıkış: Aleyna Tilki kimmiş gösteririm!

İddialı çıkış: Aleyna Tilki kimmiş gösteririm!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda annesinin doğum gününü kutlarken görüntülendi.

Annesinin doğum gününde masa üzerine çıkıp göbek atan Aleyna Tilki, çıkışta gazetecilere "Bugün annemin doğum günü ve ben de ona sürpriz yapmak istedim hatta göbek attım tam sürpriz oldu" dedi.

'ALEYNA KİMMİŞ GÖSTERİRİM'

2019 yılının çok kötü geçmediğini, çok çalıştığı için çok tat alamadığını yineleyen Tilki "Ben yılların tadını almasam da olur yeter ki hayallerimi gerçekleştireyim. Yeni yıl artık her şeyi istediğim gibi üreteceğim bir yıl olacak. Umarım şartlar buna izin verir, ben de Aleyna kimmiş gösteririm" dedi.


'Aleyna Tilki kimmiş gösteririm'
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