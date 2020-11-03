İclal Aydın'ın acı kaybı: Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum...

Tülin-Alican Alpgündüz çiftinin günlerdir müjdeli haber beklenen tüp bebek ikizlerinden Türkiye'yi üzen haber geldi. Ekipler depremin vurduğu Rızabey apartmanında son katlara ulaşırken içeride oldukları bilinen Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine önceki gün ulaşıldı.

Ebeveynlerinin 5 yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları Çınar ve Sayra, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda birlikte hayata veda etti. Evde ders çalışırken depreme yakalanan ve acı haberleri alınan ikizler için gözyaşları sel oldu.

Oyuncu İclal Aydın, kuzeni Tülin'in ikizleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'e böyle veda etti:

"Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum...

Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim...

Cumartesi öğleden sonra “çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış” haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı...

Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı?

Sonra...

Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş...

Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda.

Çok umutluyduk çok. Ailem, arkadaşlarımız, komşularımız, hiç tanışmadığımız insanlar, bütün ülke... Birlikte dua ettik, birlikte ağladık. Birlikte umutlandık...

Yavrularımız cennettedir biliyorum.

Dünya üzerinde tesellinin olmadığı bir an bu.

İzmir depreminde yavrularımızla beraber hayatını kaybeden canlara rahmet kalana sabır ver Allahım..."