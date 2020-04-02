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İbrahim Tatlıses'ten karantina paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten karantina paylaşımı

68 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiriyor. Son olarak Tatlıses, arkadaşlarıyla evinde okey oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını yasaklanmıştı. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses de bu yasağa takılan vatandaşlar arasında yer alıyor.

Arkadaşlarıyla evinde okey oynayarak vakit geçiren usta sanatçı, o anları "Taş yani okey oynuyoruz. Canınız sıkılırsa sizler de oynayın, hele bir de çift okey gelirse değmeyin keyfime" notuyla paylaştı.

TEDAVİSİ EVDE SÜRÜYOR

Öte yandan edinilen bilgiye göre; ünlü şarkıcının fizyoterapisti evine gelerek, İbrahim Tatlıses'e tedavisinde yardımcı oluyor. 


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