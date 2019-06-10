10 Haziran 2019 Pazartesi 11:04 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
İbrahim Tatlıses'ten İzlanda mesajı: Bu vatanın evlatları cevabı verecektir!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses A Milli Takım'ın İzlanda'da yaşadığı skandala tepki gösterdi.
İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Milli Takımımızın tarihi Fransa zaferi sonrasında, dün İzlanda havaalanında yapılan muameleyi kınıyorum. Oyunu saha dışına taşımaya çalışanlara, en güzel cevabı, bu vatanın aslan gibi evlatları yine sahada verecektir. İnancımız tam, gururla sizi izleyeceğiz' dedi.