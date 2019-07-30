İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan şoke eden hareket! Denizden çıkıp sahneye koştu

Bodrum’da tatil yapan Dilan Çıtak Tatlıses deniz keyfinin ardından sahneye çıkarak mini bir konser verdi. Nişanlısı Levent Dörtel ile birlikte denizin keyfini çıkaran Çıtak, bir anda sahneye çıkarak eline mikrofonu aldı. Vento Beachde eğlenen tatilciler ise Çıtak’ı bir anda karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kuzeni Mehmet Şevk’in sahibi olduğu mekanda eğlenen yerli ve yabancı turistler ise Dilan’ın seslendirdiği şarkılarla doyasıya bir gün yaşadı.

Sahnenin ardından nişanlısı Levent Dörtel ile birlikte denize giren Çıtak’ın neşeli ve rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)