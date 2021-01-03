İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan şaşırtan açıklama! İbo Show'a davet edilmemişti...

Dilan Çıtak ve sevgilisi Levent Dörter önceki akşam Nişantaşı'nda muhabirlerin sorularını yanıtladı. İbrahim Tatlıses ile arasından yaşanan bomba itiraflarla gündemden düşmeyen Çıtak, yöneltilen soruya şaşırtan bir cevap verdi. Star Tv'de her cumartesi izleyici karşısına çıkan "İbo Show'a davet edildiniz mi?" sorusuna Dilan Çıtak'tan cevap gecikmedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve sevgilisi Levent Dörter magazin muhabirlerinin ayak üstü sorularını yanıtladı. Babasıyla geçtiğimiz ay problemleri basına yansıyan Çıtak, "Şu an babamla aramız şükür çok iyi. Allah bozmasın" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Dilan Çıtak'a uzun bir aradan sonra ekrana dönen İbo Show'a davet edildiniz mi sorusu soruldu. Çıtak konu hakkında "Hayır şu an bir davet gelmedi. Bu aralara ağır toplar programa çıkıyor. Bana da elbet sıra gelir, gelmezse de sorun yok." yanıtını verdi.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper’s Ferry,Wally’s Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış “The Julliard School”dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.