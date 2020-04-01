İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın koronavirüs korkusu: Nefes almakta zorlanıyorum!
Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Dörter'in özel bir hastanede tedavisi sürerken, Dilan Çıtak Tatlıses önceki akşam Instagram hesabında takipçileriyle sohbet etti.
Kendisinin de hastalık belirtileri gösterdiğini belirten şarkıcı şöyle konuştu: “Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum.”