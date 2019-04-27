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  3. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yeni işini açıkladı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yeni işini açıkladı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yeni işini açıkladı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bugün sabah bir televizyon programına konuk oldu. Dilan Çıtak birçok konuda verdiği samimi cevaplarla büyük beğeni topladı.

Habertürk'te yayınlanan Burası Haftasonu programına katılan Dilan Çıtak özel hayatından, eğitim hayatına kadar birçok soruya içtenlikle cevap verdi. Dilan Çıtak programın sonunda Nişantaşı'nda güzellik merkezi açtığını açıkladı.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ın kendi kızı olduğunu "Aslını inkar eden bizden sayılmaz" diyerek sosyal medyadan duyurmuştu. İbrahim Tatlıses'in kızı olan Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. 

Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bırakarak enstürmanına piyano olarak devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı. 2007'de mezun oldu ve Müjdat Gezen konservatuarında batı müziğini kazanarak eğitimine başladı ve bitirdi.

 MÜZİK EĞİTİMİ İÇİN AMERİKA'YA GİTTİ

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam ediyor. Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan Soul Sensation Band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer alıyor. Kendisi gibi müzisyen olan Yiğit Çıtak ile evliliği sonrası onun soyadını almıştı. 

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