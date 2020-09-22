İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses: Babamdan nefret ettiğim zaman oldu!

Sorgu Sual'de Merve Şahin ve Melis Özkan'ın İdo Tatlıses ile ilgili sorusuna "Çok ilgilenmiyorum. Konuşmuyoruz. Bazı insanlar bir takım normlara bürünmek için maske takarlar o insanlardan uzaklaşmanız gerekir. Babamın çevresinden etkilendiği kesin." dedi. "İdo Tatlıses sesinizi kıskanıyor mu?" sorusuna "İnsanların baskılarıyla belki olabilir." ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİMİN BAŞLARINDA ALDATILDIM"

Dilan Çıtak, "Levent Dörtel sizi hiç aldattı mı?" sorusuna "Evet aldattı ilişkimizin en başlarında. Ben en özel olduğum tribinde değilim. Ben çekilmez bir kadınım Levent Dörtel gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adam için başına gelmiş en büyük belayım. O yüzden bana katlanıyorsa onun için gerçekten özelim." yanıtını verdi.

"BABAMDAN NEFRET ETTİĞİM ZAMAN OLDU"

Dilan Çıtak Tatlıses, "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna, "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman." yanıtıyla da şaşırttı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Merve Şahin'in "Suya ulaşmak için, su içmek için kaç adım atıyorsunuz?" sorusuna "Çok adım atmıyorum" yanıtını verdi. Melis Özcan, Afrika'da insanların suya ulaşmak için 6 saat yürüdüklerini belirtip Dilan Çıtak adına Tanzanya'da bir kişinin ömür boyu su, tohum ve enerji ihtiyacını karşıladıklarını açıkladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Çıtan hüngür hüngür ağladı.