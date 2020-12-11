İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ayrıldı mı? Fotoğraflar silindi!

İbrahim Tatlıses'in (68), geçtiğimiz aylarda 25 yaşındaki Gülçin Karakaya ile Bodrum'dan yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti.

Günlerce konuşulan konu hakkında usta sanatçı, sessizliğini bozmuş, "Kimdir Gülçin? Size anlatayım" diyerek, aşk iddialarına yanıt vermişti. Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter’ıma bakar, Instagram’ıma bakar. Gülçin Hanım’a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil" ifadelerini kullanmıştı.

'İmparator' lakaplı türkücü, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda’ demediler. Şimdi ‘Gülçin kimdir?’ diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?” demişti.

SEVGİLİSİNİ İSTANBUL'A GÖTÜRMEDİ

Uçankuş'un haberine göre; dokuz yıl sonra 'İbo Show' ile ekranlara dönen Tatlıses, genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edildi.

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve usta sanatçı ile fotoğraflarını da sildi.

İZMİR'E GİTTİ!

Tatlıses'ten ayrıldığı konuşulan Gülçin Karakaya'nın, İzmir'de ailesinin yanına gittiği belirtildi.