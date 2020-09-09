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  3. İbrahim Tatlıses: Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:57 | Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses: Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!

İbrahim Tatlıses: Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu. Tatlıses, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar." dedi.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İbrahim Tatlıses, son mesajıyla yine gündem oldu. Tatlıses, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" dedi.

Tatlıses'in bu mesajına yorum yağdı. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in tam 7 tane çocuğu var. 

Adalet Durak'tan üç: Ahmet, Gülden, Gülşen. Perihan Savaş'tan bir: Melek Zübeyde, Derya Tuna'dan bir: İdo. Işıl Çıtak'tan bir: Dilan Çıtak. Son olarak Ayşegül Yıldız'dan da Elif Ada adında bir kızı var.

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