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  3. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı"

Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, 18 yıl önce boşandığı Derya Tuna'ya hanım diye hitap edince 'Yeniden mi birlikteler' sorusunu akıllara getirdi.

Uğradığı silahlı saldırı sonucunda tedavi sürecine İzmir'de devam eden ve oraya yerleşen İmparator Alsancak'ta yeni mekan açılışını kızı Dilan Çitak oğlu İdo ve eski eşi Derya Tuna'nın katılımıyla yaptı. Röportaj verdiği sırada eski eşinin araya girerek "Bir tane de İstanbul'da cigerci aç demesine" İstanbul bitti hanım bitti. İstanbul'u kapatıyorum  diye yanıt verdi.

Tatlıses'in Derya Tuna'ya böyle seslenmesi akıllara yeniden birlikteler mi sorusunu getirdi. Ünlü türkücü Derya Tuna için "İkimizin evlerinde odalarımız var. Birbirimize saygıdan başka bir şey duyamayız. O benim ana kraliçemdir, öyle de kalacak" demişti

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