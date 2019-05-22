İbrahim Kutluay, Şener'e 1 aylık koruma kararı aldırıp ağzını hukuki yolla kapattı

Eski eşi Demet Şener'in kendisi ve sevgilisi Edwina Sponza hakkındaki açıklamalarıyla huzuru kaçan İbrahim Kutluay, Şener'i susturmayı başardı.

İkiliyi önceki günlerde bir kez daha ahlaksızlıkla suçlayan Şener, eski eşinin nafakayı ödemediğini iddia edip 'hayırsız baba' göndermesi yapmıştı. Şener'i reklam yapmakla suçlayan eski basketbolcu, "Dört katlı havuzlu villadan mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek eski eşine paragöz imasında bulunmuştu.

Kutluay, 25 Mart'ta boşandığı Şener'in suçlamalarına devam etmesi üzerine soluğu mahkemede aldı.

Kutluay, ihtiyati haciz kararı ile birlikte 1 ay süreyle korunma kararı aldıran Şener lehine verilen karara itiraz etti.

İbo, dilekçesinde de eski eşine şöyle yüklendi: "Demet Şener'in koruma istemesindeki sebep, mağduru oynamak istemesidir. Aslı astarı olmayan iddialarda bulunan Şener, kendisini mağdur olarak inandırıp müvekkilimi karalamaya çalışmaktadır."