İbrahim Kutluay koruma kararını ihlal etti hapse girebilir

Demet Şener, nafaka borcunu ödemeyen eski eşi İbrahim Kutluay'ın hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını ileri sürerek mahkemeden koruma kararı aldırmıştı. Şener, karara rağmen evine arabayla gelerek mahkeme kararını ihlal eden Kutluay'ı savcılığa ihbar etti.

Şener ve Kutluay, 25 Mart'ta İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanmış, mahkeme boşanma protokolü gereği Kutluay'ın Şener'e 3 milyon lira tazminat ile iki çocuğuna toplam 32 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar vermişti. Şener, çocuklarına 1 Nisan'da ödemesi gereken 32 bin 500 liralık iştirak nafakasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi hakkında icra takibi başlatmıştı. Mahkeme, Şener'in haciz talebini kabul etmişti. İddiaya göre, ünlü manken haciz kararının hemen ardından, İbrahim Kutluay'ın kendisini tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla korunma talebinde bulunmuştu.

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, bir ay süreyle İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, evine ve işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar vermişti.



HAPSE GİREBİLİR

İddiaya göre, koruma kararı devam ederken, 7 Mayıs günü İbrahim Kutluay, aracıyla Demet Şener'in evine gelerek mahkeme kararını ihlal etti. Kapısında eski eşini gören ünlü manken, savcılığa başvurarak, Kutluay'ın koruma kararını ihlal ettiğini belirtti. Kutluay'ın dosyası İnfaz Bürosu'na gönderildi. İnfaz savcılığının kararı sonrası Kutluay'a zorlama hapsi uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.

Sabah